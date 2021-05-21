В Пензе к 2024 году построят диагностический комплекс онкодиспансера

ПЕНЗА, 21 мая. /ТАСС/. Церемония символической закладки камня в основание лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера прошла в Пензе в пятницу, передает корреспондент ТАСС. Корпус, стоимость строительства которого составляет более 1 млрд рублей, планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

В торжественной церемонии приняли участие врио главы региона Олег Мельниченко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"В 2019 году проходили дни Пензенской области в Совете Федерации и мы готовили постановление СФ вместе с правительством Пензенской области, одним из вопросов было строительство лабораторно-диагностического корпуса. Была разработана проектно-сметная документация, прошли экспертизы, но, к сожалению, начало строительства сдвигалось по срокам. В этот процесс активно включилась [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко, общими усилиями удалось решить вопрос о том, чтобы в этом году начать строительные работы", - отметил на торжественной церемонии врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

По его словам, появление нового корпуса расширит возможности онкодиспансера по выявлению онкологических заболеваний и улучшит качество оказания медпомощи в регионе.

Площадь нового семиэтажного корпуса составит около 31 тыс. кв. м, он будет соединен с поликлиникой теплым переходом. Его мощности позволят производить около 6 тыс. анализов и исследований в смену. Также здесь будут открыты два отделения дневного стационара на 109 мест. По словам врио первого замглавы Минстроя Пензенской области Светланы Кругловой, строительные работы начнутся в 2021 году после проведения конкурсных процедур.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, на строительство корпуса выделено 862,9 млн рублей из федерального бюджета и 233,3 млн рублей - из регионального. Проект планируется реализовать до 2024 года.