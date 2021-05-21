В Мордовии планируют создать сеть производственных центров для снабжения школ питанием

ТАСС, 21 мая. Власти Мордовии планируют создать в республике сеть производственно-логистических центров, которые будут обеспечивать школы, детские сады и больницы продукцией мордовских производителей. Об этом сообщил врио главы Мордовии Артем Здунов на своей странице в Instagram в пятницу.

"Питание в школах должно быть вкусным и качественным, а в регионе пока еще много жалоб на школьные завтраки и обеды. Контролировать качество и снизить затраты на логистику позволит создание сети производственно-логистических центров. Они смогут обеспечивать не только школы, но и детсады, больницы и другие социальные учреждения продукцией наших агрохолдингов. Предложил это решение на комиссии Госсовета по образованию. Включиться в пилотный проект Мордовия готова уже в этом году", - написал Здунов.

По его словам, создание таких центров должно происходить на условиях государственно-частного партнерства. В итоге, по мнению Здунова, удастся наладить более выгодную систему организации питания, а блюда будут вкуснее, чем приготовленные в школьных пищеблоках.