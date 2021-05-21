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Пандемия COVID-19

США не поддержали идею заключения договора о борьбе с пандемиями

Соединенные Штаты считают необходимо сначала укрепить свою основу, заявила вице-президент Камала Харрис

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Американская администрация не поддерживает на текущем этапе идею подписания международного договора о борьбе с пандемиями. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис, выступая в пятницу в режиме видеоконференции на Глобальном саммите по здравоохранению.

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"Знаю, что некоторые страстно жаждут работать в направлении [заключения] договора по пандемии. И, хотя мы понимаем [стоящее за этим] намерение, Соединенные Штаты считают, что нам сначала необходимо укрепить нашу основу. К счастью, у нас есть возможности сплотиться, чтобы добиться именно этого. Сегодняшний саммит и Римская декларация являются благоприятными возможностями", - заявила заместитель руководителя вашингтонской администрации.

Саммит, на котором лично присутствуют только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Марио Драги, проходит на римской Вилле Панфили. По его завершении планируется обнародовать Римскую декларацию, в которой будут содержаться основные принципы борьбы с нынешней пандемией и предотвращения распространения заболеваний в будущем.

Теги
СШАПандемия COVID-19Харрис, Камала
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