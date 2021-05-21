{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Президент ЮАР выступил за временный отказ от патентов на вакцины и лекарства от COVID-19

Сирил Рамапоса заявил, что развивающиеся страны должны иметь возможность на основе передовых технологий производить у себя препараты в условиях пандемии

ПРЕТОРИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала уязвимость мировой системы здравоохранения, и изменить ситуацию следует за счет свободного доступа всех стран к технологиям производства вакцин, медицинского оборудования и лекарств от COVID-19. Об этом заявил в пятницу на Глобальном саммите по здравоохранению президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"ЮАР и Индия выступили недавно с инициативой приостановить на время патентные ограничения на технологию производства лекарств и вакцин от коронавируса с целью открыть к ним широкий доступ развивающимся странам, - указал он. - Многие государства уже поддержали нашу идею, и мы намерены довести ее до реализации". По словам Рамапосы, в отношении лекарств и вакцин должны быть немедленно сняты существующие ограничения, которые налагает действующее в рамках Всемирной торговой организации Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Рамапоса заявил, что развивающиеся страны должны иметь возможность на основе передовых технологий производить у себя вакцины и лекарства в случае возникновения глобальной пандемии. "Это позволит развивать фармацевтическую промышленность в различных регионах мира, - заметил он. - Недопустимо, что страны Африки получили к текущему дню не более 20 млн доз вакцины от коронавируса, что составляет около 2% от общемировых поставок".

Президент ЮАР также высказался в пользу создания глобальной системы мониторинга и предупреждения об общемировых эпидемиях, аналогичных нынешней.

Теги
ЮАРРамапоса, СирилПандемия COVID-19
В Карелии открыли для туристов защитный павильон над группой древних петроглифов
Здание над скалой с группой изображений "Бесовы следки" было построено в 1968 году
Читать полностью