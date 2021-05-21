Президент ЮАР выступил за временный отказ от патентов на вакцины и лекарства от COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала уязвимость мировой системы здравоохранения, и изменить ситуацию следует за счет свободного доступа всех стран к технологиям производства вакцин, медицинского оборудования и лекарств от COVID-19. Об этом заявил в пятницу на Глобальном саммите по здравоохранению президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса.

"ЮАР и Индия выступили недавно с инициативой приостановить на время патентные ограничения на технологию производства лекарств и вакцин от коронавируса с целью открыть к ним широкий доступ развивающимся странам, - указал он. - Многие государства уже поддержали нашу идею, и мы намерены довести ее до реализации". По словам Рамапосы, в отношении лекарств и вакцин должны быть немедленно сняты существующие ограничения, которые налагает действующее в рамках Всемирной торговой организации Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Рамапоса заявил, что развивающиеся страны должны иметь возможность на основе передовых технологий производить у себя вакцины и лекарства в случае возникновения глобальной пандемии. "Это позволит развивать фармацевтическую промышленность в различных регионах мира, - заметил он. - Недопустимо, что страны Африки получили к текущему дню не более 20 млн доз вакцины от коронавируса, что составляет около 2% от общемировых поставок".

Президент ЮАР также высказался в пользу создания глобальной системы мониторинга и предупреждения об общемировых эпидемиях, аналогичных нынешней.