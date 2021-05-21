Мединский заявил, что Александр Невский заложил основы российского духовного суверенитета

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Князь Александр Невский заложил основы духовного суверенитета Руси, отстояв православие как главную религию государства, позднее этот суверенитет закрепился на государственном уровне. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на просветительском марафоне "Новое Знание".

"Александр Невский заложил основы нашего российского суверенитета, основы духовного суверенитета, который потом преобразовался в самостоятельный государственный суверенитет", - сказал он.

Мединский добавил, что отказ князя от предложения Папы Римского принять католичество и получить королевскую корону стал одной из причин его будущей канонизации как благоверного князя. Помощник президента подчеркнул, что Невский стал одним из первых святых на Руси, поэтому его можно назвать "столпом, на котором стоит дух нации". Князь был канонизирован в 1547 году, и с этого момента, по словам Мединского, его фигура играет большую роль в русской идеологии и культуре.

Мифы о Невском

Мединский подчеркнул, что Александр Невский крайне мифологизирован, его деяниям посвящены многие книги, лекции и выступления на разных ресурсах. "Практически каждое деяние Александра Невского, которое известно сейчас, имеет разную, часто взаимоисключающую точку зрения историков о том, что было на самом деле", - отметил он.

Мединский в том числе развеял миф о том, что Невской битвы не было. Он отметил, что сторонники этого мифа опираются на то, что сражение не упоминается в шведских источниках. "В шведских источниках не упоминаются еще десятки и сотни разных битв, особенно тех, в которых скандинавы, викинги не одержали сокрушительной победы. Зато Невская битва упоминается в большом количестве источников у нас, и описано довольно детально, что происходило", - сказал он.

Помощник президента рассказал, что есть мнение, что князя прозвали Невским в честь победы в Невской битве еще при жизни, документальных свидетельств этого нет. Одним из самых удивительных и несправедливых мифов, по мнению Мединского, является то, что Невский якобы был коллаборационистом и служил Золотой Орде, хотя князь ездил к хану только с дипломатической миссией.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня 2014 года подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского. Центральным местом проведения всех федеральных мероприятий была выбрана Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.