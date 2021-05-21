В WWF заявили, что доля выбрасываемой на планете пищи достигла 40%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Объемы выбрасываемой пищи на планете сейчас составляют около 40%, что обостряет необходимость более осмысленного использования ресурсов жителями Земли. Об этом сообщил директор WWF России Дмитрий Горшков на просветительском марафоне "Новое Знание" в пятницу.

"Если говорить о планете, около 40% производимой пищи превращается в отходы, выкидывается. Что же каждый из нас может сделать? Вот мы должны говорить об устойчивом использовании. Просто задумайтесь, нужна ли вам эта вещь, не придется ли ее потом выкинуть? Каким образом можно сократить используемые ресурсы?" - сказал Горшков в разговоре с модератором дискуссии, руководителем направления "Экология" редакции "Наука" ТАСС Игорем Ермаченковым.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание".

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут, в частности, "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "За" и "Против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.