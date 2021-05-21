Более 500 человек из регионов ПФО приняли участие в спортивно-туристском лагере "Туриада"

САРАТОВ, 21 мая. /ТАСС/. Около 500 человек из 14 регионов приехали в спортивно-туристский лагерь "Туриада", закрытие которого состоялось в пятницу в Хвалынском районе Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В Хвалынске состоялись церемонии награждения победителей и закрытия спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа "Туриада-2021". Всего в "Туриаде" приняли участие более 500 ребят со всех регионов ПФО", - рассказала собеседница агентства.

Участниками лагеря традиционно стали победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты высших учебных заведений, они соревновались на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях.

В церемонии закрытия принял участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, он отметил высокий уровень организации спортивно-туристского лагеря. "На очень хорошем уровне все организовано. Событие привлекает внимание не только в Приволжье, но в других странах. Были заявки из других стран: Армении, Беларуси, из центральной Азии," - сказал Комаров, уточнив, что ребята из других стран не смогли приехать из-за пандемии коронавируса.

В завершение мероприятия состоялось награждение команд-победителей, на первом месте оказалась команда Пермского края, второе заняла команда Республики Удмуртия, третье место в общекомандном зачете у Саратовской области.

"Туриада" - это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Целью проекта, который реализуется ежегодно при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.