Почти 80 пляжей Краснодарского края готовы к приему людей с ОВЗ

ПЕНЗА, 21 мая. /ТАСС/. Около 80 пляжей Краснодарского края соответствуют требованиям безбарьерной среды в рамках принятого в феврале этого года стандарта пляжного отдыха. Об этом сообщила по видеосвязи врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина на круглом столе Совета Федерации "Инклюзивный туризм в России: опыт и перспективы развития".

Требования безбарьерной среды подразумевают в том числе наличие пандусов и дорожек на песке для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

"У нас сегодня 78 пляжей на территории Анапы, Сочи, Геленджика и Туапсе, которые уже соответствуют стандартам первой категории и обеспечивают стандарты безбарьерной среды. Более того, мы со своей стороны как министерство курортов разработали и утвердили единый стандарт пляжной инфраструктуры, который тоже включает в себя требования гостов и обязательное включение безбарьерной среды", - сказала Золотухина.

Она добавила, что на некоторых пляжах уже закуплены специальные плавающие коляски для купания туристов с ОВЗ. Кроме того, в Сочи около 40 км маршрутов обустроено для маломобильных граждан.

В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить комфортные условия для отдыха людей с ОВЗ на пляжах курортов региона. Он отмечал, что отдых на муниципальных пляжах должен оставаться бесплатным.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.