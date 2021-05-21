Ученые считают, что повышение среднегодовой температуры произойдет раньше 2100 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Повышение среднегодовой температуры на 1,5 градуса произойдет значительно раньше конца этого столетия. Об этом сказал в пятницу на марафоне "Новое знание" руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Институт океанологии им П. П. Ширшова Сергей Гулев.

Речь идет о показателе, содержащемся в Парижском соглашении по климату 2015 года. Заявленная цель Соглашения - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (сейчас средняя температура на 0,75 градуса выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900-х годов).

"Полунаучнообоснованая граница в полтора градуса к концу столетия будет превзойдена. Думаю, что она будет превзойдена значительно раньше", - сказал Гулев.

Ученый подчеркнул, что важно говорить не только и не столько об изменении средней температуры, а о том, какие конкретные последствия это влечет для людей и природы. "Нет людей, которые "в среднем" на Земле живут. Все живут в конкретных местах. У кого-то начнет подниматься уровень воды так, что ему придется дом отодвигать. У кого-то участятся наводнения или смерчи, которые будут губить его урожай, кто-то будет испытывать последствия засухи. Таяние вечной мерзлоты - огромная проблема, потому что это вопрос всей расположенной на ней инфраструктуры", - пояснил он.

Говоря о зависимости биоразнообразия от изменения климата, Гулев рассказал о работе своих коллег из Института океанологии. "Биологи в моем институте наблюдают, что промысловые биоресурсы, которые всегда были в Баренцевом море, сейчас замещаются биоресурсами, традиционными для Атлантики", - сообщил он.

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.