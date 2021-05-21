МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Соучредитель Apple Стив Возняк назвал Россию особенной для него страной, а также пригласил российских студентов писать ему сообщения на сайте.

"Если бы меня спросили: какая страна для вас особенная, я бы сказал - Россия. Я спонсировал первые видеомосты между рок-музыкантами США и России в ходе холодной войны. Обычные американцы общались с обычными россиянами, так просто. Мы совсем не были врагами, несмотря на всю пропаганду правительств, лидеров. Тогда я подумал: господи, надо больше общаться", - сказал он. "Я выделяю некоторые средства на обучение и образование в школах и поддерживаю предпринимательскую среду в новой России. Поэтому да, связи с Россией есть", - сказал он на российском просветительском марафоне "Новое Знание".

Во время сессии вопросов и ответов студент из Ульяновска, представившийся Наилем, пригласил Возняка на свою конференцию. На что сооснователь Apple ответил, что будет рад, если студент напишет ему сообщение на сайте. "Через мой веб-сайт вы можете начать со мной общаться, я очень рад поговорить с молодежью и студентами, больше чем с любой другой группой. У них есть та самая интеллектуальная свобода, которая нам так важна. Вы мне очень важны", - отметил Возняк.