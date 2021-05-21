Власти США не намерены требовать от приезжающих иностранцев подтверждение вакцинации

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Власти США не намерены требовать от приезжающих в страну иностранцев какое-либо официальное подтверждение того, что они сделали прививку от нового коронавируса. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Вы имеете в виду, чтобы федеральное правительство требовало подтверждение вакцинации? У нас нет таких планов", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Ранее Псаки также заявляла, что администрация США по-прежнему не намерена внедрять в стране паспорта вакцинации от нового коронавируса.