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Пандемия COVID-19

Власти США не намерены требовать от приезжающих иностранцев подтверждение вакцинации

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее также заявляла, что Вашингтон по-прежнему не намерен внедрять паспорта вакцинации

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Власти США не намерены требовать от приезжающих в страну иностранцев какое-либо официальное подтверждение того, что они сделали прививку от нового коронавируса. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Вы имеете в виду, чтобы федеральное правительство требовало подтверждение вакцинации? У нас нет таких планов", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Ранее Псаки также заявляла, что администрация США по-прежнему не намерена внедрять в стране паспорта вакцинации от нового коронавируса.

Теги
СШАПсаки, ДженПандемия COVID-19
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