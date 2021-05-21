В ОП хотят организовать первый совет для координации работы кремлей России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ планирует провести первое всероссийское совещание с участием представителей структур, управляющих памятниками архитектуры - кремлями и старинными крепостями в российских городах. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов на круглом столе "Кремли России как уникальное национальное историко-культурное явление".

"Я думаю, что мы сегодня задумаемся, после нашего сегодняшнего собрания, о проведении всероссийского совещания, где бы поучаствовали все заинтересованные стороны, все кремли", - сообщил он, отметив, что будут рассмотрены вопросы координации между собой структур, управляющих памятниками архитектуры, в частности кремлями и крепостями, которые находятся в российских городах.

Предложение о проведении совета поддержал президент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), член-корреспондент РАН Ефим Пивовар. Он отметил, что на совете необходимо поднять вопросы координации работы кремлей и наладить процессы обмена опытом между ними. "У нас очень плохая координация. <…> [Хотелось бы] на региональном уровне соединить усилия регионального отделения Российского исторического общества, активистов, общества "Знание", Военно-исторического общества, [пока] никогда этого никто не делал", - добавил он.

В свою очередь директор музея-заповедника "Коломенский кремль" Инна Саяпина предложила рассмотреть правовые вопросы, которые касаются передачи объектов в муниципальную и региональную собственность. По ее словам, юридические сложности, которые при этом возникают, сдерживают развитие объектов и не позволяют администрациям кремлей обращаться во многие инстанции.

Также одним из решений всероссийского совещания может быть создание федерального закона, который позволит присвоить особый статус городам страны, имеющим тысячелетнюю историю. Кирьянов также предложил разработать проект федерального закона в рамках национального проекта "Культура". "Несколько дней назад в Великом Новгороде я проводил мероприятие по нацпроекту "Культура" и по вопросам, связанным с развитием историко-патриотического чувства. Коллеги меня поддержали, в том смысле, что было бы правильно разработать проект федерального закона, посвященного особому статусу субъектов федерации, на территории которых есть города и населенные пункты с тысячелетней историей", - пояснил он.