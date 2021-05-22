Правительство утвердило правила отбора вузов для участия в программе "Приоритет-2030"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила отбора вузов для предоставления им поддержки в рамках программы "Приоритет- 2030". Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила проведения отбора образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", - указано в тексте документа.

Постановление также утверждает правила предоставления субсидий на оказание поддержки программ развития вузов.

Правительство России в начале года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей.