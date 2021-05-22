Общины Кипра не согласовали механизм открытия внутренней границы острова

НИКОСИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Члены кипрского Межобщинного технического комитета по здравоохранению, в состав которого входят представители греков-киприотов и турок-киприотов, пока не смогли согласовать механизм открытия внутренней границы острова. Об этом сообщил Кипрскому информационному агентству вечером в пятницу сопредседатель данного комитета с греко-кипрской стороны Леонидас Филакту.

По его словам, в этот день в режиме видеоконференции состоялось заседание комитета, на котором представители греческого юга острова направили турко-кипрской стороне ряд вопросов для прояснения слишком сложного, по его словам, предложения турецкого севера Кипра об условиях открытия межобщинной границы. Турко-кипрская сторона пообещала вскоре изложить свои разъяснения, после чего состоится новое заседание. Предложения же со стороны греков-киприотов поступили в комитет еще около месяца назад. По утверждению Филакту, роль комитета заключается именно в выработке общего механизма по определению условий для свободного передвижения через внутреннюю границу Кипра, а не в определении, какие именно контрольно-пропускные пункты необходимо открыть, поскольку это прерогатива кипрского правительства.

Кипрская общественность находилась в ожидании того, что в пятницу стороны согласуют условия для возобновления потока между территориями проживания двух общин острова. Поводом для этих ожиданий стало прозвучавшее в четверг заявление Эргюна Ольгуна, специального представителя президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), о том, что подготовительные работы, проводимые для открытия границы, близки к завершению, так как сторонам еще ранее удалось достичь необходимого соглашения, и лишь последовавшее затем увеличение суточного прироста инфицированных коронавирусом на греческом юге, по его словам, помешало завершению этого процесса. Однако при этом Ольгун подчеркнул, что теперь этот прирост упал уже ниже 200 случаев заражений в день, что навело многих на мысль о том, что вопрос в пользу открытия перехода границы фактически решен.

Однако выступивший уже после него премьер-министр ТРСК Эрсан Санер объявил, что внутренняя граница острова будет еще некоторое время закрыта в связи с тем, что число зараженных на греческом юге все еще достаточно велико. При этом глава турко-кипрского правительства сказал, что с 10 июня ТРСК откроет свои границы для вакцинированных пассажиров и не будет отправлять на карантин тех, кто прибывает из стран с категориями эпидемического риска ниже "красной". Он добавил, что КПП на внутренней границе откроются лишь тогда, когда греческая часть Кипра будет переведена из "красной" в "оранжевую категорию".

Пункты перехода через межобщинную границу Кипра заблокированы для обычных жителей и гостей Кипра уже в течение почти 15 месяцев. Официальной причиной их закрытия была названа пандемия нового коронавируса.