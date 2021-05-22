В деле пилота SSJ-100, сгоревшего при посадке в Шереметьево, снова сменился судья

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Химкинский городской суд Московской области вновь начнет слушания дела пилота самолета SSJ-100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, с начальной стадии и в новом составе суда.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Судья, слушавшая наше дело с ноября прошлого года, переведена в Московский областной суд, в апелляцию. Мы начинаем процесс снова с предварительных слушаний, это уже вторая замена состава суда", - сообщила ТАСС адвокат Евдокимова Наталья Митусова.

Как следует из базы суда, дело будет рассматривать судья Ольга Чиханова. Она назначена на должность судьи Химкинского городского суда 9 августа 2020 года.

В ноябре прошлого года дело уже начинали слушать заново из-за смены состава суда. Судья, который рассматривал дело с мая 2020 года, был заменен из-за длительной болезни.

Самолет SSJ-100, вылетевший 5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут из-за попадания молнии вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, 10 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения"). Командир экипажа Денис Евдокимов обвиняется в неправильном управлении лайнером при посадке. Он находится под подпиской о невыезде, вину не признает.