СМИ: недостающие документы по вакцине "Спутник V" передали бразильскому регулятору

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /ТАСС/. Технологическая документация с информацией о качестве и эффективности вакцины "Спутник V" передана в бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). Об этом сообщила в пятницу газета Globo .

"В связи со срочной необходимостью иммунизации населения Бразилии и с непрекращающимся ежедневным ростом количества инфицированных и умерших, а также подтвержденным обнаружением в стране индийского штамма, еще более летального, просим незамедлительно провести анализ обращения в семидневный срок во избежание еще больших проволочек с импортом, распространением и применением вакцины, являющейся единственным эффективным инструментом контроля пандемии", - цитирует издание направленное регулятору обращение.

Документ направлен прокуратурой штата Баия, которая представляет интересы консорциума девяти северо-восточных штатов страны, договорившихся с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении препарата.

26 апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось более четырех часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата.

Как полагает губернатор штата Пиауи Уэллингтон Диас, регулятор не вправе требовать дополнительных сведений, поскольку в соответствии с определением судьи Федерального верховного суда Бразилии Рикарду Левандовского, предоставленный в пятницу отчет о разработке вакцины был "единственным недостающим документом", необходимым для ее регистрации в южноамериканской республике, пишет Globo.