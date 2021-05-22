В зоопарке под Лондоном застрелили двух медведей, напавших на кабана

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Двое бурых медведей были застрелены в английском зоопарке, после того как напали на кабана, пробравшись в соседний вольер. Как сообщает телеканал Sky News, инцидент произошел в пятницу в Уипснейдском зоопарке в графстве Бедфордшир к северу от Лондона.

Две самки медведя сбежали из своего вольера, сумев перелезть через стену по стволу дерева. Оно упало ранее утром из-за порывов ураганного ветра. После этого животные забрались в соседний загон с кабанами и набросились на одного из них.

Руководство зоосада, который является филиалом Лондонского зоопарка, приняло решение застрелить животных, сочтя, что они могут представлять непосредственную угрозу для человека.

"Учитывая то, что бурые медведи сильные и опасные хищники, наш главный приоритет - безопасность. Мы должны принимать быстрые решения, основываясь на нашем опыте и знаниях, чтобы защитить наших сотрудников, гостей или наших других животных", - приводит телеканал слова главного куратора зоопарка Малколма Фитцпатрика.

Он пояснил, что использование транквилизаторов не рассматривалось, так как они подействовали бы лишь через 20 минут, а "за это время животные могли стать непредсказуемыми и агрессивными под воздействием выделяемого адреналина". В ситуации, когда медведи могли преодолеть низкую ограду загона с кабанами и оказаться на общей территории зоопарка, было принято решение их убить.

По информации телеканала, начато расследование инцидента. Третий медведь не покидал своего вольера. Он был помещен в закрытое помещение, пока рухнувшее дерево не было убрано.