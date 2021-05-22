Fisker сделает первый электрический папамобиль для Папы Римского

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Fisker Inc. создаст первый папамобиль (транспортное средство для официальных церемоний Папы Римского), который будет передвигаться исключительно на электрической тяге. Об этом в пятницу сообщил основатель компании Хенрик Фискер.

"Было честью удостоиться частной аудиенции с Папой Римским Франциском. Он очень хорошо осознает ответственность насчет окружающей среды, которая лежит на нас и будущих поколениях. С нетерпением жду момента создания первого полностью электрического папамобиля", - написал Фискер в Twitter, приложив фотографию, где он показывает понтифику макет его будущего электромобиля с прозрачным защитным куполом.

По сведениям телеканала NBC, встреча Франциска и Фискера, которую помог организовать один из друзей предпринимателя, прошла в Ватикане в четверг. Отмечается, что электромобиль будет сделан на базе кроссовера компании, начало производство которого запланировано на ноябрь текущего года. Защитный купол в машине понтифика будет при необходимости прятаться в крышу транспортного средства и выдвигаться при необходимости.

Традиционно, роль папамобиля с 1930-х годов исполняют машины марки Mercedes-Benz. После попытки покушения на Папу Иоанна Павла II в 1981 году все автомобили для появления понтификов на публике оснащаются защитным куполом, при этом, как отмечает телеканал, для личных поездок Франциск предпочитает использовать автомобили Ford, Jeep и Fiat.