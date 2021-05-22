Возвращение к обычной жизни. Мексика ускорила снятие коронавирусных ограничений

МЕХИКО, 22 мая. /ТАСС/. Власти Мексики впервые с начала пандемии сократили до минимума число регионов с высоким уровнем эпидемической угрозы. С 24 мая соответствующий режим будет действовать только в курортном штате Кинтана-Роо, сообщила в пятницу вечером на пресс-конференции Минздрава глава Национального центра профилактики и контроля ВИЧ-инфекции Алетсе Росас.
В 15 штатах и в столице введенные для распространения коронавируса ограничения остались на среднем уровне, а в 16 были снижены до наименьшего. Фактически на большей части Мексики ускоренно идет возвращение к обычной жизни - с работающими офисами, музеями и кинотеатрами - при соблюдении уже ставших привычными требований безопасности, включая ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.
Темпы распространения коронавируса в стране падают со второй половины января, по сравнению с предыдущей неделей они сократились на 16%, а загрузка больниц уменьшилась до 11%. Согласно официальным данным, к настоящему времени умерли 221,5 тыс. заболевших ковидом, 1,91 млн выздоровели.
Пока Мексика ослабляет меры профилактики, ситуация во многих странах Латинской Америки остается очень сложной. Так, власти Аргентины в четверг объявили о введении строгого карантина до конца мая, указав, что республика переживает худший этап с начала пандемии.
На пути к коллективному иммунитету
Нельзя исключать, что стабильное улучшение эпидемической обстановки в Мексике объясняется тем, что в реальности доля столкнувшегося с коронавирусом населения в разы превышает официально подтвержденный показатель, равный примерно 2,39 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел фонд социального страхования.
"Авторы работы, которая охватывает период с 10 февраля по 31 декабря 2020 года, приходят к выводу, что вирусом заразились порядка 45 млн мексиканцев, а эпидемия по мере своего развития точно затронула 50% населения, то есть 60 млн человек встретились с заболеванием, - рассказал в интервью газете Milenio Виктор Абурто, глава медицинского координационного совета в Институте здоровья для благополучия при Минздраве. - Если мы знаем, что 60 млн уже переболели ковидом во время первой и второй волн [распространения инфекции], то мы можем считать, что, возможно, третьей волны не будет".
Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль полагает, что коллективный иммунитет от COVID-19 может быть достигнут в начале осени. К этому времени, как ожидается, антитела появятся уже у 75% населения - как за счет вакцинации, так и естественным путем.
Удар по занятости
Карантинные меры обошлись мексиканской экономике очень дорого. Более 1 млн предприятий малого и среднего бизнеса прекратили деятельность, а обвал ВВП по итогам прошлого года составил 8,5%, став самым масштабным с 1931 года. Согласно последнему докладу Национального института статистики и географии, в первом квартале текущего года численность экономически активного населения сократилась на 1,6 млн человек - до 55,4 млн - по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Сильнее всего безработица возросла среди тех, кто был занят в торговле и ресторанно-гостиничном бизнесе. "Последствия стали катастрофическими для сферы услуг, больше остальных пострадал сектор развлечений", - заявил корреспонденту ТАСС председатель Ассоциации баров, дискотек и ночных клубов республики Элькинг Агилар. По его оценкам, более 80% заведений закрылись, что привело к потере сотен тысяч рабочих мест, а общий объем убытков превысил $12,5 млрд. "Снятие ограничений идет очень медленно, в Мехико, например, они не отменены [полностью] до сих пор", - добавил Агилар. Он предполагает, что восстановление национальной индустрии отдыха и развлечений до докризисного уровня займет порядка 18 месяцев.
Радоваться пока рано
Руководство Минздрава, несмотря на обнадеживающую динамику заболеваемости, сохраняет осторожность в оценках. "Эпидемия идет на спад <...> , но это не означает, что она закончилась", - отметил Лопес-Гателль. По его словам, снижение числа госпитализируемых пациентов более чем на 85% по сравнению с максимальным показателем, зарегистрированным в первую неделю января, внушает оптимизм, однако опасность возникновения новой вспышки не исчезла.
Такого же мнения придерживается и президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "К счастью, дела идут хорошо, но праздновать победу пока нельзя, - подчеркнул глава государства. - Уже совершенно ясно, что снижается число заболевших и, что самое главное, умерших. В то же время национальная прививочная кампания идет достаточно успешно, у нас нет проблем с поставками вакцин".
К настоящему времени власти использовали 25,6 млн доз препаратов различных производителей для защиты представителей старшей возрастной группы, медиков и учителей. Завершить вакцинацию совершеннолетнего населения правительство намерено до конца октября.