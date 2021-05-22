Возвращение к обычной жизни. Мексика ускорила снятие коронавирусных ограничений

МЕХИКО, 22 мая. /ТАСС/. Власти Мексики впервые с начала пандемии сократили до минимума число регионов с высоким уровнем эпидемической угрозы. С 24 мая соответствующий режим будет действовать только в курортном штате Кинтана-Роо, сообщила в пятницу вечером на пресс-конференции Минздрава глава Национального центра профилактики и контроля ВИЧ-инфекции Алетсе Росас.

Нельзя исключать, что стабильное улучшение эпидемической обстановки в Мексике объясняется тем, что в реальности доля столкнувшегося с коронавирусом населения в разы превышает официально подтвержденный показатель, равный примерно 2,39 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел фонд социального страхования.

Пока Мексика ослабляет меры профилактики, ситуация во многих странах Латинской Америки остается очень сложной. Так, власти Аргентины в четверг объявили о введении строгого карантина до конца мая, указав, что республика переживает худший этап с начала пандемии.

Темпы распространения коронавируса в стране падают со второй половины января, по сравнению с предыдущей неделей они сократились на 16%, а загрузка больниц уменьшилась до 11%. Согласно официальным данным, к настоящему времени умерли 221,5 тыс. заболевших ковидом, 1,91 млн выздоровели.

В 15 штатах и в столице введенные для распространения коронавируса ограничения остались на среднем уровне, а в 16 были снижены до наименьшего. Фактически на большей части Мексики ускоренно идет возвращение к обычной жизни - с работающими офисами, музеями и кинотеатрами - при соблюдении уже ставших привычными требований безопасности, включая ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.

"Авторы работы, которая охватывает период с 10 февраля по 31 декабря 2020 года, приходят к выводу, что вирусом заразились порядка 45 млн мексиканцев, а эпидемия по мере своего развития точно затронула 50% населения, то есть 60 млн человек встретились с заболеванием, - рассказал в интервью газете Milenio Виктор Абурто, глава медицинского координационного совета в Институте здоровья для благополучия при Минздраве. - Если мы знаем, что 60 млн уже переболели ковидом во время первой и второй волн [распространения инфекции], то мы можем считать, что, возможно, третьей волны не будет".

Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль полагает, что коллективный иммунитет от COVID-19 может быть достигнут в начале осени. К этому времени, как ожидается, антитела появятся уже у 75% населения - как за счет вакцинации, так и естественным путем.

Удар по занятости

Карантинные меры обошлись мексиканской экономике очень дорого. Более 1 млн предприятий малого и среднего бизнеса прекратили деятельность, а обвал ВВП по итогам прошлого года составил 8,5%, став самым масштабным с 1931 года. Согласно последнему докладу Национального института статистики и географии, в первом квартале текущего года численность экономически активного населения сократилась на 1,6 млн человек - до 55,4 млн - по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сильнее всего безработица возросла среди тех, кто был занят в торговле и ресторанно-гостиничном бизнесе. "Последствия стали катастрофическими для сферы услуг, больше остальных пострадал сектор развлечений", - заявил корреспонденту ТАСС председатель Ассоциации баров, дискотек и ночных клубов республики Элькинг Агилар. По его оценкам, более 80% заведений закрылись, что привело к потере сотен тысяч рабочих мест, а общий объем убытков превысил $12,5 млрд. "Снятие ограничений идет очень медленно, в Мехико, например, они не отменены [полностью] до сих пор", - добавил Агилар. Он предполагает, что восстановление национальной индустрии отдыха и развлечений до докризисного уровня займет порядка 18 месяцев.

Радоваться пока рано

Руководство Минздрава, несмотря на обнадеживающую динамику заболеваемости, сохраняет осторожность в оценках. "Эпидемия идет на спад <...> , но это не означает, что она закончилась", - отметил Лопес-Гателль. По его словам, снижение числа госпитализируемых пациентов более чем на 85% по сравнению с максимальным показателем, зарегистрированным в первую неделю января, внушает оптимизм, однако опасность возникновения новой вспышки не исчезла.

Такого же мнения придерживается и президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "К счастью, дела идут хорошо, но праздновать победу пока нельзя, - подчеркнул глава государства. - Уже совершенно ясно, что снижается число заболевших и, что самое главное, умерших. В то же время национальная прививочная кампания идет достаточно успешно, у нас нет проблем с поставками вакцин".

К настоящему времени власти использовали 25,6 млн доз препаратов различных производителей для защиты представителей старшей возрастной группы, медиков и учителей. Завершить вакцинацию совершеннолетнего населения правительство намерено до конца октября.