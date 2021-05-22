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Пандемия COVID-19

Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода

Группа японских ученых из Университета Иокогамы сообщила, что у 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% - к индийскому, передает Kyodo

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Антитела у людей, которые заразились коронавирусом COVID-19 становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев после формирования. Как сообщило в субботу агентство Kyodo, к такому выводу пришла группа японских ученых из Университета Иокогамы.

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В исследовании приняли участие 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет. Все они заразились коронавирусом с февраля по апрель прошлого года. При этом у 97% из тех, кто переболел в легкой форме, осталось достаточное количество антител через полгода после инициирования, а у 96% - через год. У перенесших вирус в тяжелой форме этот показатель достигал 100%.

Однако, как показало исследование, эта защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. Так, ученые отметили, что у 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% - к индийскому. Еще хуже обстоит ситуация с бразильским и британским вариантами вируса - устойчивыми к ним остаются лишь 19 и 15% людей соответственно.

У тех, кто тяжело или средне перенес болезнь, антитела к штаммам сохраняются примерно на одном уровне с изначальным вирусом. Таким образом, японские ученые считают, что исследование свидетельствует о необходимости вакцинации в условиях распространения новых штаммов. Особенно, по их мнению, на это стоит обратить внимание молодым людям, которые в большинстве своем не имеют симптомов в случае заражения.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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