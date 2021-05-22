Прокуратура проверит клип Morgenshtern и DJ Smash на предмет оскорбления чувств верующих

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Morgenshtern и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы затем дать ему правовую оценку на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом говорится в письме ведомства в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

"В рамках проверки, проведенной ЦПЭ [Центром по противодействию экстремизму] ГУ МВД России по г. Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года", - говорится в письме за подписью и.о. прокурора столицы Сергея Савенкова, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В связи с этим, отмечается в документе, пока не представляется возможным дать видеоклипу правовую оценку. "Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", - указывается в тексте.

В начале апреля Гаврилов направил обращения на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой проверить видеоклип на наличие признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор - с просьбой заблокировать доступ к материалу. Совместная видеоработа исполнителей была выложена на официальном канале рэпера в YouTube 2 апреля. К моменту написания заметки клип просмотрели почти 23 млн пользователей.