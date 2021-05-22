Пушков полагает, что Google и Facebook откроют представительства в России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что зарубежные IT-компании, в частности Facebook и Google, откроют филиалы или представительства в России, чтобы не потерять "огромную часть информационного рынка". Об этом ТАСС заявил сенатор, который является соавтором соответствующего законопроекта.

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект, который с 1 января 2022 года обязывает владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов с суточной аудиторией свыше 500 тыс. российских пользователей создать в РФ филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний.

"Я уверен, что при последовательной и принципиальной линии с российской стороны эти компании изберут соблюдение российских законов. Я не предвижу того, что Google или Facebook откажутся регистрироваться в России. Если они откажутся регистрироваться, то будут заблокированы, они потеряют российский сегмент. Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности", - сказал Пушков.

Сенатор считает, что вряд ли хоть одна из зарубежных IT-компаний примет решение не открывать представительство в РФ. По его мнению, требования этого законопроекта "достаточно разумны" и не являются карательными или запретительными.

"Данные IT-компании рассматривают Россию как важную часть своей глобальной системы не только доходов, но и информационного, идеологического присутствия, мы не должны это недооценивать. Российский сегмент интернета очень значительный, это не только граждане РФ, но и русскоязычные граждане Казахстана, Средней Азии, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Европы, США, они все находятся в социальных сетях и являются тем рекламным потенциалом, на котором зиждется деятельность этих сетевых корпораций", - подчеркнул Пушков.

Как отметил сенатор, этот законопроект появился в том числе из-за того, что глобальные социальные сети "не выказывали ни малейшего намерения соблюдать законодательство РФ". По его словам, в РФ создается система законов, регулирующих отношения с глобальными компаниями, так как они не намерены добровольно выполнять законы РФ. "Мы здесь не должны испытывать никаких иллюзий: глобальные социальные сети не являются нашими партнерами, деловыми контрагентами. Глобальные социальные сети являются политическими противниками и внешней, и внутренней политики РФ, мы должны отдавать себе в этом отчет. Речь идет не о выстраивании партнерских отношений, речь идет о побуждении глобальных социальных сетей к выполнению требований российского законодательства, поскольку они работают на нашей территории", - сказал Пушков.