Глава Севастополя заявил, что санкции Украины стали высокой оценкой городской телекомпании

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Санкции, которые Украина ввела против "Севастопольской телерадиокомпании" и других информационных ресурсов, можно считать высокой оценкой их работы, уверен губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Офис президента Украины в пятницу сообщил, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях, в том числе в отношении российских граждан и компаний. Среди попавших в список есть крупные российские телерадиокомпании и издания (Первый канал, НТВ, ВГТРК и другие), а также СМИ из Крыма: телерадиокомпания "Крым", "Крымская газета", "Крымпресс", "Севастопольская телерадиокомпания", "Студия "Ялта ТВ".

"В так называемый украинский санкционный список попали сайт правительства Севастополя, городские телерадиокомпании и информационные ресурсы. Считаю это высокой оценкой работы наших СМИ, причем как государственных, так и частных", - сказал Развожаев ТАСС в субботу.

Он предложил читать и смотреть эти ресурсы особенно внимательно, "потому что они говорят правду о ситуации в Севастополе и на Украине".

Согласно документам, опубликованным на сайте президента Украины, государственное автономное учреждение города Севастополя "Севастопольская телерадиокомпания" попадает под санкции на три года. В числе санкций - блокировка интернет-провайдерами доступа к сайтам телерадиокомпании.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.