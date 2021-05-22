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Отловленного в Якутии белого медведя отправили в Москву

Истощенному животному поставят точный диагноз и назначат лечение

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Белый медведь, отловленный после выхода к жилым домам в поселке Джебарики-Хая в Томпонском районе Якутии, отправлен в Москву. Об этом сообщил в субботу министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сахамин Афанасьев в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в Минэкологии Якутии сообщали, что у хищника сильное истощение и проблемы с зубами. Предполагается, что в Москве животному смогут поставить точный диагноз и назначить лечение. По предварительным данным, пойманный белый медведь - самка в возрасте около двух лет.

"Малышка из Джебарики-Хая полетела в Москву. Будет проходить обследование и лечение после долгого похода по якутской тайге", - сообщил Афанасьев.

11 мая в поселке увидели белого медведя, который подошел к жилым домам, местным жителям рекомендовали не выходить на улицу и сохранять спокойствие. В тот же день был отправлен вертолет с оперативной группой Минэкологии для отлова белого медведя и доставки в Якутск. По итогам заседания 12 мая комиссии по редким видам диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, Минприроды РФ было принято решение вывезти спасенного медведя в Москву из-за обнаруженных проблем со здоровьем.

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