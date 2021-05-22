Мишустин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Дельфийских игр России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XX молодежных Дельфийских игр России. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Многие годы этот уникальный конкурс является местом больших открытий, где всегда рады талантам. Лауреаты Игр завоевали признание не только в нашей стране, но и за рубежом, стали солистами Большого театра и Венской оперы, победителями конкурса П.И. Чайковского. И это - большая заслуга организаторов, которые открыли путь в профессию талантливой молодежи", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что Дельфийские игры в этом году посвящены 300-летию Перми и Году науки и технологий. "В течение нескольких дней в Городе трудовой доблести и воинской славы будет царить атмосфера творчества. Юные деятели искусства примут участие в красивых состязаниях, продемонстрируют свои способности, яркую индивидуальность и мастерство", - добавил глава правительства.

Премьер также выразил уверенность в том, что выступления участников подарят незабываемые впечатления зрителям и надолго останутся в их памяти.

С 21 по 26 мая 2021 года в Перми проходят XX молодежные Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования, проводящиеся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи страны.