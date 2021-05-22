Путин считает Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи. Главное, по его словам, - проявить свой дар и найти свой путь в жизни.

"Для активного, талантливого человека Россия - страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное - это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед", - сказал глава государства, обращаясь к участникам просветительского марафона "Новое знание".

Путин выразил уверенность в том, что общество "Знание" поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, во всех направлениях. При этом глава государства подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий "ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков".

"В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества "Знание" стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример - лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы", - добавил Путин.

В заключение президент пожелал удачи всем участникам марафона.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.