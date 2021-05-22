Путин заявил, что знания должны вновь стать одной из главных ценностей общества

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что знания должны вновь занять место одной из главных ценностей российского общества. В то же время эта ценность должна быть "притягательной и доступной", подчеркнул он в видеообращении к участникам просветительского марафона "Новое знание".

"Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества - притягательной и доступной", - указал глава государства.

Он отметил, что в этом и состоит ключевая цель работы обновленного просветительского общества "Знание". Его деятельность ориентирована "на все возрасты и самые разные интересы", пояснил президент. "[Оно] призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира. Показывать истории успеха - врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры", - рассказал Путин.

Масштабные задачи

Глава государства обратился к истории создания общества "Знание", которое изначально было всесоюзным. По словам президента, оно многие десятилетия было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений.

"Именно через доступные программы лекториев общества "Знание" люди в самых отдаленных уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что общество "Знание" было учреждено почти сразу же после Великой Отечественной войны, в 1947 году. Страна тогда возвращалась к нормальной жизни, восстанавливала разрушенное хозяйство. "Везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди", - указал он.

По словам главы государства, общество "Знание" тогда взяло на себя "непростую, огромную просветительскую миссию". "Оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути. Сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос", - перечислил президент.

Как считает Путин, сегодня перед страной стоят задачи сопоставимого масштаба. Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, пояснил глава государства. "А еще - быстрота изменений в окружающем нас мире; новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом", - констатировал президент.

О марафоне

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.