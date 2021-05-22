В Крыму открыли памятник санинструктору морской пехоты Екатерине Деминой

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Памятник Герою Советского Союза Екатерине Деминой, которая в годы Великой Отечественной войны как санинструктор служила в морской пехоте и участвовала в боевых операциях, установили в Симферопольском районе Крыма, говорится в субботу в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"На территории соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота в Симферопольском районе Республики Крым состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза санинструктору морской пехоты главному старшине Екатерине Деминой. Бюст установлен по инициативе командования Черноморского флота и авторов проекта "Аллея Российской Славы", - говорится в сообщении.

На открытии памятника присутствовали представители командования флота и армейского корпуса, ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства и госсовета Республики Крым, а также военнослужащие и школьные отряды военно-патриотического движения "Юнармия". Участники церемонии в сопровождении роты почетного караула почтили память Героя Советского Союза минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

"Екатерина Илларионовна Михайлова (Демина) родилась 22 декабря 1925 года. Участница Великой Отечественной войны с 1941 года (документы, удостоверяющие ее личность и возраст, остались в блокадном Ленинграде, прибавила к своему 15-летнему возрасту три года). По окончании лечения после ранения в боях под Смоленском проходила службу на санитарном судне "Красная Москва", - отметили в пресс-службе.

По данным ЧФ, с 1943 года Демина служила санитарным инструктором в батальоне морской пехоты. С этим батальоном с боями прошла через Кавказ, Азов, Крым, Приднестровье, Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию и завершила свой победный путь в столице Австрии - Вене. "Вместе с бойцами батальона вступала в бой, отбивала контратаки врага, выносила с поля боя раненых, оказывала им первую помощь. Трижды была ранена и спасла большое количество солдатских жизней", - отмечается в сообщении.

По информации флота, к званию Героя Советского Союза Демина представлялась дважды: в августе и декабре 1944 года. Однако удостоена его только в 1990 году в соответствие с указом Президента СССР.