Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос с 0,95 до 1. В Москве показатель также увеличился и составил 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель по-прежнему превышает единицу в шести из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Самарской области он составил 1,14, в Подмосковье - 1,07, в Санкт-Петербурге и Нижегородской области - 1,06, в Воронежской области - 1,05, в Свердловской - 1,04.

В Красноярском крае и Иркутской области коэффициент равен 0,99, а в Ростовской он незначительно вырос и составил 0,98.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.