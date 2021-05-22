Кабмин постановил образовать совет по поддержке программ "Приоритета-2030"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании совета по поддержке программ развития организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Документ опубликован в субботу на интернет-портале правовой информации.

"Образовать совет по поддержке программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", - говорится в документе.

Постановлением также утверждается положение о совете. Минобрнауки РФ поручено внести предложения по составу совета.

Ранее правительство РФ утвердило правила отбора вузов для предоставления им поддержки в рамках программы "Приоритет-2030".

Правительство России в начале года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: в 2021-2025 годах и в 2025-2030 годах. Ожидается, что на первом этапе будет отобрано до 120 вузов. С 2021 по 2024 годы по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей.