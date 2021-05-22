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СМИ: в Японии нашли пропавшего трехметрового домашнего питона

Его поиски продолжались две недели, передает телеканал NHK

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Японская полиция в субботу нашла домашнего питона, который пропал из квартиры в городе Иокогама две недели назад. Об этом сообщил телеканал NHK.

Змея длиной 3,5 м была обнаружена в чердачном помещении дома, где проживает ее владелец.

По свидетельствам хозяина, питон мог уползти из квартиры через открытое окно. Поиски пресмыкающегося вели полиция и специалисты. Ежедневно этим занимались порядка 10 человек.

В Японии разрешено держать змей, включая питонов, в качестве домашних животных. Для этого необходимо получить специальное разрешение.

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Япония
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