В Минобрнауки считают, что воспитательную и психологическую работу в школах надо усилить

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Воспитательная и психологическая работа в школах требует усиления после ЧП в казанской гимназии. Об этом сообщил ТАСС директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства высшего образования и науки РФ Денис Аширов.

"Это комплексная работа и по воспитательной деятельности, и по работе психологов. Сейчас я точно знаю, что министерство просвещения вводит отдельный институт советников, который работает в школах и будет в том числе занимается этими вопросами. Должен быть комплексный подход к той работе, которая должна вестись, чтобы таких трагедий больше не случилось, сейчас его надо усилить. Любые события дают определенные толчки к изменениям, которые необходимо сделать", - сказал Аширов.

С 1 марта 2021 года в 10 пилотных регионах страны в штатное расписание школ введена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями.

11 мая бывший ученик 175-й гимназии в Казани устроил стрельбу в школе, где погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.