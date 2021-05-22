Мишустин назвал "Спутник V" одной из самых востребованных вакцин в мире

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована почти в 70 странах мира. Выступая в субботу по видео-конференц-связи на марафоне "Новое Знание", председатель правительства назвал этот препарат одной из самых востребованных вакцин в мире.

"Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность", - констатировал глава кабинета министров. По его мнению, "можно уже точно абсолютно официально сказать: "Спутник V" - одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире".

Мишустин подчеркнул, что "жители России могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно", и "очень серьезно" призвал всех пройти вакцинацию.

История успеха

"Сегодня я хочу рассказать вам несколько реальных историй успеха людей, которые в России совершают крутые открытия, двигают страну вперед, делают весь мир лучше", - обратился премьер-министр к участникам марафона. Первым в этом ряду он назвал разработчика "Спутника V". "Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета, десять лет назад Денис защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи", - представил ученого Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что Логунов "вместе со своим коллективом разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину, открыто рассказывал о том, как шло создание препарата, что он чувствовал". "Благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине. Лично знаю людей, которые раньше достаточно скептически относились к этой разработке", - признался глава кабинета министров.

Он напомнил, что "в начале пандемии никто не хотел признавать даже способность российских специалистов сделать такой научный прорыв". "И здесь как раз важно было грамотно и доступно объяснить с научной точки зрения, с точки зрения знания, почему эта вакцина защитит людей от вируса. Умение убеждать и представлять свои идеи - это очень важные качества, этому обязательно нужно учиться, особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое", - уверен Мишустин.

Победа российских специалистов

"Создание эффективных вакцин - это наша победа, которая была достигнута благодаря знаниям, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов. Все они в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, незамедлительно включились в борьбу и сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса", - отметил премьер-министр.

"Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник - Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций, является экспертом в области диагностических медицинских изделий", - сообщил председатель правительства. По его словам, когда началось распространение коронавируса, Жимбиев занялся созданием экспресс-теста, "причем не в крупном научном центре - эта идея была реализована в стартапе". "Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом", - констатировал глава кабинета министров.