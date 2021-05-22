Мишустин считает, что данные - новые нефть, платина и золото XXI века

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Информация является "новой нефтью" XXI века, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выступил в субботу перед участниками марафона "Новое знание" по видеосвязи из зала нового Координационного центра правительства РФ.

"Вообще, данные - это новая нефть, платина, золото XXI века. И данные могут как быть источником пополнения и заработков ваших, так и разрушать", - сказал глава правительства РФ. В интернете много достоверного и не очень контента, поэтому "важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять, чтобы это не отрывало" от реального мира, заметил премьер. "Пожалуйста, будьте внимательны. От качества информации зависит эффективность решений, которые вы будете принимать", - добавил Мишустин, обращаясь к участникам форума.

Премьер назвал общество "Знание" ресурсом, который поможет получить подлинные знания, необходимые для самореализации в жизни. Премьер пожелал участникам марафона не бояться нового и добиваться успеха. "Верьте в себя и свои возможности, мечтайте, придумывайте и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дороги перед вами открыты" - заверил глава правительства.

Мишустин также отметил, что публикации в интернете зачастую несут искаженную информацию, только фундаментальные знания всегда достоверны и являются одним из важнейших критериев успеха. "Сейчас свою страничку или блог может завести в интернете любой. Когда вы читаете статьи или пост в социальных сетях, то не всегда имеете дело с достоверным источником информации", - сказал глава кабмина, отметив, что далеко не каждый является профессионалом, который способен компетентно рассуждать о многих вопросах.

Таким образом, по его словам, "зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками" информации, причем это не всегда сделано преднамеренно, "но в итоге формирует ошибочные взгляды". Причем иногда "искаженные сведения о каких-то событиях, которые можно увидеть в интернете, нельзя опровергнуть без экспертного мнения из надежного источника данных". "И только фундаментальные знания всегда достоверны", - констатировал Мишустин. По его словам, именно они необходимы для создания передовых технологий и прорывных решений, которыми гордится человечество. "Обладание точными, фундаментальными знаниями - один из наших важнейших критериев успехов в современном мире", - сказал премьер.

Он добавил, что без понимания людьми причинно-следственных связей и законов природы и наличия у них специального образования "не полетит самолет, не поедет машина, поезд не поедет", невозможно будет запустить человека в космос и создать эффективное лекарство, изобрести новый источник энергии, "столь необходимый человечеству". Глава кабмина заключил, что именно качественные знания дают возможность решать все более сложные задачи, которые находятся на стыке компетенций и смежных направлений.

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде.