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Youtube заблокировал интервью Sputnik France с французским экспертом в области нейронаук

На видеохостинге интервью посмотрели 112 тыс. человек, отметил телеканал

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Youtube заблокировал интервью телеканала Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберкан. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале Sputnik France.

"YouTubе заблокировал наше интервью с выдающимся специалистом в области нейронаук, который назвал третий карантин во Франции "санитарной диктатурой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что интервью на YouTube посмотрели 112 тыс. человек, оно продолжает быть доступно на сайте Sputnik France на французском языке.

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