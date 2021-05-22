Адвокат Моргенштерна прокомментировал информацию о проверке клипа "Новая волна"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Авторы видеоклипа "Новая волна" рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) и DJ Smash (Андрей Ширман) не оскорбляли чувств верующих, о чем предупредили зрителей в начале ролика, сообщил в субботу ТАСС адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера.

"Авторы исследуемого видеоклипа в самом начале видеоряда сделали оговорку: "Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер. Все персонажи вымышлены и действия происходят в параллельной вселенной, - рассказал собеседник агентства. - Факт оговорки подтверждает отсутствие умысла у авторов на осквернение религиозных символов, более того, подчеркивает развлекательный характер и вымышленность образов артистов".

По словам Сергея Жорина, видеоклип с участием его доверителя снимался в съемочном павильоне с использованием компьютерной графики с творческой индивидуальной разработкой, а название места, где происходят события в рассматриваемом видеоклипе, указано следующее: Cathedral st. Filorenella. "В мире не существует храма с таким наименованием, что только лишь опровергает доводы депутата. Видеоклип также не содержит демонстрации христианских крестов и католических сутан, поскольку совокупность предметов, встречающихся в видео, является ничем иным как съемочным реквизитом, а именно: бутафорией (муляж, специально изготавливаемые предметы, употребляемые в театральных спектаклях)", - пояснил юрист.

Ранее сообщалось о письме надзорного ведомства в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова о направлении видеоклипа на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы затем дать ему правовую оценку на предмет возможного оскорбления чувств верующих. В рамках проверки, проведенной Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года, говорится в письме за подписью и.о. прокурора столицы Сергея Савенкова, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В связи с этим, отмечается в документе, пока не представляется возможным дать видеоклипу правовую оценку. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, указывается в тексте.

В начале апреля Гаврилов направил обращения на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой проверить видеоклип на наличие признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор с просьбой заблокировать доступ к материалу. Совместная видеоработа исполнителей была выложена на официальном канале рэпера в YouTube 2 апреля. К моменту написания заметки клип просмотрели почти 23 млн пользователей.