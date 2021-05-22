WWF считает, что возвращение каспийских тигров в Казахстан может начаться через 4-5 лет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Восстановление в Казахстане истребленного каспийского подвида тигра может начаться через 4-5 лет. Примером для него может стать питомник переднеазиатских леопардов в Сочи, сообщил ТАСС директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Дмитрий Горшков.

"Подготовительные работы по восстановлению популяции тигров в Казахстане ведутся, но это же не просто привезти животных, выпустить, и живите как хотите - этому должны предшествовать серьезные работы по подготовке мест обитания к выпуску. Должно быть нужное количество копытных, для которых нужен лес, корм, чтобы не было браконьерства, чтобы местные жители с уважением относились к этой работе. Это очень долгосрочная программа, думаю, что тигры появятся там через 4-5 лет. Не раньше", - сказал Горшков.

По его словам, ученые доказали, что исчезнувший подвид генетически почти идентичен амурскому тигру. В программе можно опираться на опыт восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе - предварительно могут создать питомник, где будут выращивать тигрят, а потом выпускать в дикую природу. Пока решается вопрос, откуда будут привозить родительское поголовье. Это могут быть тигры из зоопарков или хищники, которые нападали на скот и были изъяты из дикой природы.

Предполагается, что тигры будут выпущены на Южном побережье озера Балхаш в Иле-Балхашском резервате площадью более 415 тысяч гектаров. На территории созданного резервата будет восстановлена экосистема, пригодная для обитания тигра. Создание устойчивой популяции тигров займет более 10 лет, а через 50 лет, по прогнозам ученых, в Казахстане может обитать 150 и более тигров.

Каспийский, он же туранский или закавказский тигр - вымерший подвид, обитавший на территории от Турции до западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Средней Азии. Численность представителей подвида в XIX столетии составляла порядка 10 тысяч, а уже во второй половине XX века туранский тигр был полностью истреблен. В 2017 году был подписан меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления популяции тигра.