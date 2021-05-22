Волонтеры убрали более 250 кг мусора с берегов Волги в Саратове

САРАТОВ, 22 мая. /ТАСС/. Волонтеры собрали и вывезли в субботу с берега Волги более 250 кг мусора в рамках акции "Вода России", рассказал ТАСС министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

"В Саратове на пляже "Городские пески", расположенном на реке Волге, состоялась акция по уборке береговой линии от мусора. Уборка прошла в рамках всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России". Всего волонтеры убрали с берега более 250 кг мусора", - сказал министр.

Он уточнил, что в мероприятии приняли участие порядка 300 человек, в основном студенты, а также общественники и представители власти. Кроме того, по словам Доронина, на мероприятие приехала актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова.

"Ежегодно Саратовская область принимает самое активное участие в акции. За последние два года ее поддержали порядка 20 тыс. жителей Саратовской области. Силами добровольцев убрано около 200 км береговой зоны", - добавил Доронин.

Министр уточнил, что собранные в ходе акции отходы отправят на мусоросортировочный комплекс. Там отходы, в том числе пластик и стекло, пройдут сортировку и будут переправлены на заводы по глубокой переработке в Саратовской области и других регионах России.

Акция "Вода России" проводится в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Марафон по уборке берегов Волги стал частью данной акции, он проходит на территории пяти субъектов России. Кроме Саратова в акции также примут участие Нижегородская, Самарская, Волгоградская области и Республика Татарстан.