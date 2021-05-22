В спортивно-зрелищную программу ПМЭФ включили полумарафон "ЗаБег.РФ"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег.РФ" в Санкт-Петербурге включен в спортивно-зрелищную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Старт и финиш забега состоятся на Дворцовой площади. Маршрут пройдет возле Исаакиевского собора, Кунсткамеры, Заячьего острова и вернется на Дворцовую набережную по Троицкому мосту.

"Я уверена, что люди, которые занимаются спортом, гораздо успешнее, энергичнее и обязательнее в ведении бизнеса. ПМЭФ - главное деловое событие года. И мне радостно, что спортивная составляющая стала неотъемлемой частью форума", - приводятся в сообщении слова Ксении Шойгу, руководителя проекта "Лига Героев", который проводит "ЗаБег.РФ".

Пятый всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоится 30 мая. В его ходе будет назван город-чемпион. Он определится на основе трех критериев - среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками городов, соотношение участников забега к общему населению города и средней скорости марафонцев. В 2021 году одновременно на старт полумарафона выйдут 120 тыс. человек на старт дистанций 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.

Спортивные мероприятия по 12 видам пройдут в рамках ПМЭФ 2021 года, который состоится 2-5 июня.