Глава Минобрнауки заявил, что высшее образование в России будет гибридным

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российское высшее образование будет совмещать элементы очного и дистанционного обучения, заявил в субботу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на просветительском марафоне "Новое знание" в Москве.

"В будущем частью высшего образования всегда будет блок, связанный с общением удаленно", - заявил Фальков.

Он добавил, что при таком гибридном обучении все-таки останется живое общение, а лабораторные работы будут проходить офлайн.

"Составным элементом высшего образования будущего всегда будет практическая подготовка, особенно по целому ряду специальностей и направлений, без нее никуда", - отметил Фальков.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Организатором марафона выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.