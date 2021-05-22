"Вектор" планирует получить результаты исследования трехкратной вакцинации к осени

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", ранее начавший клинические испытания трехкратной схемы вакцинации препаратом "Эпиваккорона-Н", планирует получить их первые результаты осенью 2021 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске гендиректор центра Ринат Максютов.

"Трехкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины "Эпиваккорона-Н". Данное исследование было начато в апреле. С учетом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени", - сказал собеседник агентства.

Максютов пояснил, что после получения результатов будет подготовлен и подан в Минздрав РФ необходимый пакет документов, после чего должна быть скорректирована инструкция по применению препарата. "Тогда можно будет говорить о применении альтернативной трехкратной схемы вакцинации", - пояснил он.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.