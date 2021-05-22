В "Векторе" заявили, что применение "Эпиваккороны" на детях не требуется отдельно изучать

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Дополнительное исследование вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" для применения на детях не требуется, так как они легко переносят инфекцию. Есть необходимость исследовать препарат для применения на подростках от 15 до 17 лет, к изучению этого вопроса разработчики готовы приступить при необходимости, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", разработавшего вакцину, Ринат Максютов.

"Как только такая задача будет поставлена, мы готовы приступить к данным исследованиям. Следует отметить, что дети практически не болеют новым коронавирусом, то есть они им заражаются, но переносят очень легко. Поэтому в первую очередь мы здесь можем говорить только о подростках в возрасте 15-17 лет", - сказал он.​​​​​​

Ринат Максютов добавил, что клинические исследования могут начаться только после получения соответствующего разрешения. Сам препарат "Эпиваккорона" при этом не претерпит никаких изменений.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.