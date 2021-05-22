"Вектор" планирует подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины "Эпиваккорона"

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" намерен подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение вакцины "Эпиваккорона". Однако эта задача в настоящее время не является первоочередной, так как центр сосредоточен на обеспечении вакциной жителей РФ, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью ТАСС в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске.

"Вектор" планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален", - сказал он.​​​​​

Максютов добавил, что в настоящее время у "Вектора" уже более 100 заявок из-за рубежа от различных стран и организаций с просьбами о поставке вакцины или осуществлении трансферта технологий. Спрос на "Эпиваккорону" остается очень высоким, резюмировал гендиректор.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.