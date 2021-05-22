В "Векторе" заявили, что новый вариант "Эпиваккороны" нужен для ускорения производства

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Разработка нового варианта вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" - "Эпиваккорона-Н" - была необходима для масштабирования производства. Он не имеет существенных отличий от более ранней версии препарата, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", создавшего вакцину, Ринат Максютов.

"Принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от "Эпиваккороны" нет. Они различаются технологическими особенностями производства. Поэтому именно это явилось основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований. Для того чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений", - пояснил Максютов.

Он пояснил, что "Эпиваккорона-Н" использует те же ключевые элементы, что и более ранняя версия. Ранее сообщалось, что Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания вакцины "Эпиваккорона-Н", которые должны завершиться осенью 2021 года.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.