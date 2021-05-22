В "Векторе" сообщили, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России, об этом позволяет говорить исследование образцов вируса, которые регулярно получает из всех регионов Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Они различаются незначительно и не вызывают серьезных опасений, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске гендиректор центра Ринат Максютов.

"На настоящий момент более 7 тыс. полногеномных [образцов] отсеквенировано суммарно всеми усилиями РФ. Выявлено более 13 тыс. замен, то есть вирус очень вариабельный. Мы говорим о десятках тысяч разных штаммов нового коронавируса, циркулирующего в РФ", - сказал он.

Он добавил, что с июня прошлого года "Вектор" на постоянной основе в режиме онлайн проводит мониторинг генетической изменчивости коронавируса. Все субъекты РФ каждый месяц присылают вирусные изоляты, и специалисты определяют наличие изменений, а также степень угрозы.

19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России идет формирование сибирской и северо-западной мутаций коронавируса. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, нет данных о том, что выявляемые в РФ новые мутации могут вызывать более тяжелое течение COVID-19.