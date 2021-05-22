"Вектор" создал штамм, который может быть использован как вакцина против птичьего гриппа

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" создал вакцинный штамм, который может быть использован как вакцина против нового типа вируса птичьего гриппа (H5N8), а также прототип тест-системы на наличие заболевания. Вопрос их регистрации зависит от эпидемиологической ситуации в стране, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске гендиректор центра Ринат Максютов.

"В марте методами обратной генетики был создан вакцинный штамм, который может быть использован как вакцина против H5N8. Далее при необходимости данный вакцинный штамм будет оперативно передан на существующие производства РФ, по существующим технологиям будет наработана вакцина. Прототип тест-системы также создан", - сказал Максютов.

По его словам, вопрос изготовления вакцины и регистрации тест-системы зависит от актуальности наработки данного вакцинного препарата. Решение об этом может принять Роспотребнадзор на основании существующей эпидемиологической ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. В феврале Попова говорила о том, что ученые центра "Вектор" подтвердили первые в мире случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Тогда сообщалось, что заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка среди поголовья птиц.