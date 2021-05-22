Шмелева: просветительские марафоны служат средством коммуникации между наукой и обществом

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Организация просветительских мероприятий, таких как марафон "Новое знание", который завершается в субботу, является важной частью дискуссии между наукой и обществом, позволяет показать молодежи области применения новых разработок. Таким мнением поделилась с журналистами в парке науки и искусства "Сириус", ставшем площадкой для ряда мероприятий марафона, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Подобные мероприятия показывают задачи, решением которых занимаются ведущие коллективы и эксперты, дают много информации тем, кто делает будущие профессиональные шаги - школьникам и студентам, дают возможности для ученых транслировать свои идеи и услышать, как это можно применять сегодня в жизни, где нужны эти технологии, кто и как может их развивать", - сказала Шмелева.

Руководитель фонда отметила, что просветительские мероприятия и профессиональные программы, в реализации которых принимают ученые, во многом связаны. "Важно включать как можно больше молодых людей в решение тех задач, которые перед нами стоят, потому что практическое прикладное знание немыслимо без заинтересованных людей, готовых его применять", - отметила Шмелева.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Перезапуск "Знания"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента РФ Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание", которое ведет свою историю от общественной организации, основанной в 1947 году как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний".

Глава государства поддержал эту инициативу и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание". 12 мая в Москве состоялся III съезд Российского общества "Знание", председателем Наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Основная задача общества - предоставить как можно большему количеству россиян широкий доступ к знаниям, используя современные технологии. Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы этого общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.