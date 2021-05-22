В Крыму в тестовом режиме открылся первый в России винный парк

ЯЛТА, 22 мая. /ТАСС/. Первый этап открытия создающегося под Ялтой Винного парка - фестиваль WineparkFest - стартовал в субботу в Крыму. Аналогов этому комплексу нет нигде в мире, заявил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Проект, открытие которого мы наблюдаем сегодня, это на самом деле уникальная вещь, микрокосмос и даже не микро. Это не только бизнес, это уже философия <...> И это здорово, что <...> аналогов нет в мире, есть нечто подобное в Европе, но оно не такое совершенно. Особенно ценно и здорово для нас, что это сделано в России, в Крыму", - сказал Волченко.

Министр также отметил, что в Крыму успешно действует винный туристический маршрут, объединяющий уже 35 винодельческих предприятий полуострова.

Организаторы фестиваля WineparkFest сообщили, что на площадках парка гостям рассказывают об основных этапах развития российского виноделия: от античности до современности. "Летом 2021 года парк будет работать в тестовом режиме, открытие состоится осенью этого года", - сообщается в пресс-релизе.

Также на фестивале пройдет финал первого национального конкурса вин российских производителей. Из 800 образцов эксперты проекта отобрали 80, которые оценят с помощью автоматизированной системы Wineincognito.

Крымские власти в декабре 2018 года сообщили о выделении санаторно-курортному комплексу Mriya Resort & Spa, который в начале ноября того же года попал под санкции США, участка для создания нового винного комплекса. Персонал и менеджеров для винного парка предполагается подготовить в рамках персональной образовательной программы проекта "Академия гостеприимства".