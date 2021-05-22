В школе Комсомольска установили мемориальную доску ученику, погибшему в палаточном лагере

ТАСС, 22 мая. Мемориальная доска школьнику Алексею Мартыненко, который погиб в результате пожара в летнем лагере "Холдоми", спасая двух товарищей, установлена в музее лицея № 1 в Комсомольске-на-Амуре, сообщается в субботу на сайте администрации города.

"В лицее № 1 Комсомольска-на-Амуре прошла церемония открытия мемориальной доски его ученику Алексею Мартыненко, который погиб, спасая своих товарищей при пожаре в загородном летнем лагере "Холдоми" в июле 2019 года", - говорится в сообщении.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток сгорели 20. На пожаре погибли четверо детей, в их числе Алексей Мартыненко. За свой поступок указом президента страны Владимира Путина он награжден Орденом мужества посмертно.