БФУ им. Иммануила Канта сможет полностью обеспечить регион учителями через четыре года

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Вопрос дефицита учителей на территории Калининградской области будет полностью решен в течение ближайших четырех лет. Об этом в субботу в ходе марафона "Новое знание" на площадке в Калининграде сообщил ректор Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта Александр Федоров.

"Я думаю, что вместе с региональным министерством мы полностью закроем потребность в учительских кадрах в течение четырех лет и дальше будем только поддерживать ротацию, поскольку у нас сформировался реальный социально-образовательный кластер и совершенно внятная программа целевой поддержки", - сказал он.

По словам Федорова, сегодня в БФУ около половины студенческо-преподавателского состава - это представители иностранных государств и других регионов России, что означает, что вуз на 40% обеспечивает потребности всей страны. Университет также будет претендовать на один из грантов в рамках новой федеральной программы поддержки вузов "Приоритет-2030", одна из задач которой создание исследовательской, образовательной, предпринимательской элиты страны для научно-технического развития, а также вклад в региональное развитие и формирование нового этапа будущего страны.

"Мы работаем с тем территориальным запросом, который на самом деле экспонируется, транслируется на всю Российскую Федерацию и вписывается в глобальную повестку. Нет ни одной программы, которая бы не работала на регион", - сказал Федоров, добавив, что в ближайшие три года университет планирует сделать все свои образовательные программы сетевыми, то есть тесно связать их с будущими работодателями - партнерами вуза.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.